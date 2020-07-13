2020-07-13T11:33:40+03:00
Происшествия

В Ярославле цыганка сняла с мужчины «порчу» за 10 тысяч рублей

Мошенница уже не раз привлекалась к ответственности
Светлана Крутикова
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Для "снятия порчи" понадобились две пятитысячные купюрыДля "снятия порчи" понадобились две пятитысячные купюрыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Инцидент произошел на парковке у одного из торговых центров. К 31-летнему жителю Ярославского района подошла цыганка и предложила погадать. Женщина убедила мужчину в том, что на нем лежит порча, и предложила свою помощь по избавлению от «сглаза». «Снять порчу» оказалось совсем не сложно. Для этого понадобились две «благородные» пятитысячные купюры, которые мужчина цыганке и передал. Лишь на следующий день, осознав, что произошло, потерпевший обратился в полицию.

- В ходе проверочных мероприятий установили подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя женщина, которая уже не раз привлекалась к уголовной ответственности. Подозреваемая во всем призналась. В отношении нее возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полиция призывает ярославцев быть бдительными и осторожными. Не разговаривайте с незнакомцами. Помните, что профессиональные мошенники - хорошие психологи, которые умело входят в доверие к людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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