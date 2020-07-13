2020-07-13T10:36:03+03:00
Общество

У ярославского детского технопарка появится мобильный «Кванториум»

Автопоезд прибудет в регион в августе
Светлана Крутикова
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За учебный год передвижной парк посетит шесть районовЗа учебный год передвижной парк посетит шесть районовФото: Правительство Ярославской области
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Ярославский детский технопарк получит мобильный «Кванториум». Автопоезд прибудет в регион в августе.

- «Кванториум» на колесах поможет решить проблему доступности дополнительного образования детей в муниципальных районах. Ребята смогут заниматься в нем информационными технологиями, робототехникой, промышленным дизайном, создавать дополненную и виртуальную реальность, осваивать аддитивные технологии и другие направления, - отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

В автопоезде будет лазерный гравировочный станок, 3D-принтер, 3D-сканер, фрезерный станок с ЧПУ. Также мобильный «Кванториум» оснастят программным обеспечением и расходными материалами.

За учебный год передвижной парк посетит Некрасовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Ростовский, Борисоглебский и Ярославский районы. В каждом из них «Кванториум» побывает по три раза, делая остановки на две недели. Сотрудники, которым предстоит работать в автопоезде, в настоящее время проходят обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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