2020-07-13T10:05:40+03:00
Общество

Все проехали мимо: в Ярославле у торгового центра загорелся автомобиль

Желающих помочь водителю не нашлось
Светлана Крутикова
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ЧП произошло у торгового центра "Альтаир". ФОТО: группа "Дороги Ярославля" в ФейсбукеЧП произошло у торгового центра "Альтаир". ФОТО: группа "Дороги Ярославля" в Фейсбуке
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Вчера, 12 июля, около торгового центра «Альтаир» на Ленинградском проспекте загорелась машина. Очевидцы сняли произошедшее на видео и выложили в социальных сетях.

На кадрах видно, как из-под капота валит дым, а спустя несколько секунд автомобиль загорается. Водитель пытается самостоятельно справиться с огнем, но безуспешно. В этот момент мимо проезжает достаточно много автомобилей. Однако среди водителей не нашлось желающих помочь мужчине.

Ярославцев такое безразличие к чужой беде удивило.

- Ужас.... Как можно проезжать мимо? Ребята, неужели вы думаете, что беда случается только у других? Как можно человека бросить в беде? Не верю своим глазам, что в Ярославле такое безразличие! - пишет Мурад Муталимов.

- Удивлен реакции проезжающих мимо. Ну ладно у кого-то из проезжающих нет огнетушителя. У одного. У двух. У трех. Но не у всех же! - добавляет Артем Дякив.

К счастью, на помощь водителю загоревшейся машины подоспели пожарные.

- Огонь ликвидировали в 18:16. В машине поврежден моторный отсек. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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