В Ярославле в ДТП со скорой помощью пострадал один человек
Вчера, 12 июля, около девяти часов вечера на проспекте Фрунзе произошло ДТП.
Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что на перекрестке стоит иномарка. Рядом пожарные, ГИБДД и три машины скорой помощи. Оказалось, что одна из скорых стала участницей аварии.
- Видела момент столкновения. Скорая летела по Фрунзе на красный, Гранд Витара - по Чернопрудной на зеленый, - пишет один из очевидцев ДТП.
Судя по комментариям ярославцев, скорая ехала с включенными спецсигналами.
- Скорая ехала с мигалками и звуковой сиреной на красный сигнал светофора в сторону Московского, наперерез ехала Сузуки и не пропустила ее. Вот и произошло столкновение, - сообщил подписчик группы «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.
- В результате ДТП пострадал 34-летний пассажир скорой помощи. Он нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Информация о том, кто именно стал пострадавшим, сотрудник скорой или больной, который мог в тот момент находиться в машине, уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU