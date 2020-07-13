2020-07-13T09:32:39+03:00
Происшествия

В Ярославле в ДТП со скорой помощью пострадал один человек

Авария произошла вчера, 12 июля
Светлана Крутикова
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Авария произошла на проспекте Фрунзе. ФОТО: скриншот с видео группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеАвария произошла на проспекте Фрунзе. ФОТО: скриншот с видео группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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Вчера, 12 июля, около девяти часов вечера на проспекте Фрунзе произошло ДТП.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что на перекрестке стоит иномарка. Рядом пожарные, ГИБДД и три машины скорой помощи. Оказалось, что одна из скорых стала участницей аварии.

- Видела момент столкновения. Скорая летела по Фрунзе на красный, Гранд Витара - по Чернопрудной на зеленый, - пишет один из очевидцев ДТП.

Судя по комментариям ярославцев, скорая ехала с включенными спецсигналами.

- Скорая ехала с мигалками и звуковой сиреной на красный сигнал светофора в сторону Московского, наперерез ехала Сузуки и не пропустила ее. Вот и произошло столкновение, - сообщил подписчик группы «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

- В результате ДТП пострадал 34-летний пассажир скорой помощи. Он нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Информация о том, кто именно стал пострадавшим, сотрудник скорой или больной, который мог в тот момент находиться в машине, уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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