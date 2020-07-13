Ярославец украл у пенсионерки больше 100 тысяч рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T12:36:37+03:00

Ради наживы мужчина не поленился приехать из Ярославля в Некрасовский район

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68-летняя жительница Некрасовского района обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина сообщила, что неизвестные похитили из ее дома сумку с деньгами и документами. Ущерб составил 126 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 25-летний знакомый потерпевший, проживающий в Ярославле. Оказалось, мужчина знал о том, что пенсионерка хранит в сумке крупную сумму денег, и ради наживы не поленился приехать из Ярославля в Некрасовский район. Злоумышленник дождался, когда женщина выйдет из дома, проник в помещение и украл сумку.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Похищенное частично изъяли, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Ярославцу грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU