В Ярославской области разыскивают пропавшую 41-летнюю женщину

13 Июль 2020 2020-07-13T09:02:13+03:00

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В Рыбинске ищут 41-летнюю Антонину Геннадьевну Добрынину. Женщину последний раз видели 9 июля. С того времени о ее местонахождении ничего не известно.

Рост пропавшей 160 сантиметров, она среднего телосложения, волосы короткие светлые, глаза серо-зеленые. Была одета в джинсовую куртку, зеленую майку, синие джинсы, на ногах - белые кроссовки. Возможно, с собой у женщины был черный пакет или маленькая черная сумка.

Если вы видели Антонину Добрынину или что-то знаете о ее местонахождении, позвоните в полицию по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU