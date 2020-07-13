2020-07-13T09:02:13+03:00
Общество

В Ярославской области разыскивают пропавшую 41-летнюю женщину

Последний раз ее видели 9 июля
Светлана Крутикова
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Женщину последний раз видели 9 июля. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославской области" ВКонтактеЖенщину последний раз видели 9 июля. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославской области" ВКонтакте
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В Рыбинске ищут 41-летнюю Антонину Геннадьевну Добрынину. Женщину последний раз видели 9 июля. С того времени о ее местонахождении ничего не известно.

Рост пропавшей 160 сантиметров, она среднего телосложения, волосы короткие светлые, глаза серо-зеленые. Была одета в джинсовую куртку, зеленую майку, синие джинсы, на ногах - белые кроссовки. Возможно, с собой у женщины был черный пакет или маленькая черная сумка.

Если вы видели Антонину Добрынину или что-то знаете о ее местонахождении, позвоните в полицию по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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