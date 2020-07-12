2020-07-12T15:09:51+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер

Погода может ухудшиться в ближайшие часы
Светлана Крутикова
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В ближайшие часы в регионе ожидается гроза и сильный ветерВ ближайшие часы в регионе ожидается гроза и сильный ветерФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Главное управление МЧС России по Ярославской области опубликовало экстренное предупреждение.

- По данным Ярославского ЦГМС, с 18 часов 12 июля до 18 часов завтрашнего дня в регионе ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. Такая, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При ухудшении погоды на территории региона возможно увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных и широкоформатных конструкций. Будьте внимательны и осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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