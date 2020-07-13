2020-07-13T08:33:13+03:00
Общество

В Ярославской области пожарные инспектируют частные дома и садоводства

Нарушителей правил пожарной безопасности будут штрафовать
Светлана Крутикова
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11 июля пожарные провели 339 подворовых обхода и проинструктировали около ста человек11 июля пожарные провели 339 подворовых обхода и проинструктировали около ста человекФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Ярославской области сотрудники МЧС совместно с полицией, соцработниками и представителями управляющих компаний проверяют, как владельцы частных домов и дачных участков соблюдают правила пожарной безопасности.

- 11 и 12 июля провели подворовые обходы, во время которых проинструктировали более 200 человек. Во время профилактической работы особое внимание уделяем людям, находящимся в группе риска, а также тем, кто склонен к злоупотреблению спиртными напитками, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Сотрудники ведомства напоминают, что сжигать мусор после уборки территории можно только в безветренную погоду в строго отведенных для этого местах в металлических контейнерах, устанавливать их необходимо не ближе чем в 50 метрах от дома и других сооружений.

С 18 июня в регионе введен особый противопожарный режим. Нарушителям правил пожарной безопасности грозит штраф: для физических лиц до 3 тысяч рублей, для юридических до 200 тысяч. Во время действия особого противопожарного режима эти суммы увеличиваются. Физическим лицам придется заплатить до 4 тысяч рублей, юридическим - до 500 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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