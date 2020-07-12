2020-07-12T14:21:51+03:00
Общество

Музей-заповедник «Ростовский кремль» открыл выставки для посетителей

Одновременно в зале может находиться не более пяти человек
Светлана Крутикова
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Одновременно в зале может находиться не более пяти человек. ФОТО: сайт государственного музея-заповедника "Ростовский кремль"Одновременно в зале может находиться не более пяти человек. ФОТО: сайт государственного музея-заповедника "Ростовский кремль"
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В музее-заповеднике «Ростовский кремль» все желающие вновь могут посетить выставки.

- Для индивидуальных туристов открылись экспозиции «Музей церковных древностей», «Музей финифти», «Колокола и колокольчики». Из-за ограничений одновременно в зале может находиться не более пяти человек. Посетить выставки «Музей финифти» и «Колокола и колокольчики» можно строго по сеансам: с 10:00 до 16:30, каждые 30 минут, - сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Экскурсии по выставке «Открытое хранение фонда археологии» также будут проводиться для групп численностью не более пяти человек по сеансам и по предварительным заявкам. Записываться на экскурсию необходимо за три дня.

Кроме того, с 11 июля возобновились концерты колокольных звонов на колокольне надвратной церкви Иоанна Богослова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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