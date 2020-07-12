Заблудился в лесу: в Ярославской области ищут пенсионера

12 Июль 2020 2020-07-12T10:50:54+03:00

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В Любиме ищут 62-летнего Валентина Ивановича Веселова. Мужчина вчера, 11 июля, ушел в лес и не вернулся.

Рост пропавшего 180 сантиметров, он среднего телосложения, волосы седые. Одет был темно-зеленую куртку, темно-зеленые брюки, на ногах - резиновые сапоги, на голове - темно-зеленая кепка. Возможно, что с собой у мужчины было ведро.

- Поиск продолжается. На месте работают добровольцы «Лизы Алерт», местные жители, родственники, госслужбы, - сообщается в группе поискового отряда ВКонтакте.

Любую информацию, которая может помочь в поиске Валентина Ивановича, просят сообщать по номерам 112 (полиция) или 8-800-700-54-52 (горячая линия отряда «Лиза Алерт»).

ИСТОЧНИК KP.RU