2020-07-12T10:13:01+03:00
Происшествия

В Ярославской области четверо мужчин пойдут под суд за резню в кафе

Инцидент произошел в ноябре 2019 года
Светлана Крутикова
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Мужчинам грозит до семи лет лишения свободыМужчинам грозит до семи лет лишения свободыФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Четверо мужчин, устроивших драку в одном из кафе в Большом селе, пойдут под суд.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Двое приезжих мужчин пришли в кафе, подвыпили и начали приставать к девушкам. За посетительниц вступились четверо завсегдатаев заведения. Вспыхнул конфликт. Приезжих гостей выгнали, но те пообещали вернуться. И вернулись, с друзьями, и устроили в кафе поножовщину. Четыре человека с ранениями были доставлены в больницу. Кроме того, хулиганы крушили в кафе все, что попадалось им под руку.

- В ходе расследования обвиняемые признали свою вину, дали подробные показания, возместили причиненный ущерб. Двое фигурантов дела были заключены под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Расследование завершено, дело передано в суд. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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