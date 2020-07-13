Ушел в неизвестном направлении: в Ярославской области ищут пенсионера

13 Июль 2020 2020-07-13T16:58:12+03:00

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В Ярославской области ищут 68-летнего Юрия Петровича Григорьева. Мужчина ушел из дома в деревне Андрюшино Пошехонского района 6 июля и не вернулся.

Рост пенсионера 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые с сединой, глаза серо-голубые. Одет был в футболку цвета хаки, черные классические брюки, на ногах - черные закрытые сланцы. С собой у мужчины были очки. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели Юрия Петровича или что-то знаете о его местонахождении, сообщите в полицию по телефону 112 или позвоните на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU