2020-07-11T22:35:05+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Рыбинске: мотоциклист сбил пешеходов

Погибли три человека
Светлана Крутикова
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Мотоциклист сбил семейную пару. ФОТО: пресс-служба прокуратуры Яролсавской областиМотоциклист сбил семейную пару. ФОТО: пресс-служба прокуратуры Яролсавской области
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Сегодня, 11 июля, на пересечении улиц Академика Павлова и Сигнальной в Рыбинске произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 38-летний мотоциклист сбил семейную пару, которая переходила дорогу. 51-летняя женщина и ее супруг, он был немного старше жены, от полученных травм скончались на месте. Погиб и сам водитель мотоцикла.

По данным УМВД России по Ярославской области, 36-летний пассажир мотоцикла с травмами был доставлен больницу.

- В настоящее время проводится проверка. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал прокурор Рыбинска Сергей Галыгин. Ситуация находится на контроле прокурора области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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