В Ярославской области удаленную работу отрегулируют законодательно

11 Июль 2020 2020-07-11T12:03:15+03:00

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В России хотят узаконить удаленную работу. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу. Вчера, 10 июля, депутаты Ярославской областной думы и представители профсоюзных организаций обсудили поправки к Трудовому Кодексу РФ.

- Пандемия отчетливо показала, что российское трудовое законодательство не совсем готово к изменившимся условиям. В Трудовом кодексе не обозначены четкие рамки понятий удаленной и дистанционной работы, правила их оформления. Поэтому назрела необходимость разработать такой законопроект, - обозначил проблему председатель объединения организации профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев.

В новом законе будут четко прописаны определения всех понятий, обязательный график удаленной работы и право сотрудников на личное время. Оплачиваться дистанционный труд будет в полном объеме. Кроме того, закон определит, как сотрудникам компенсируют затраты на электроэнергию, использование оборудования, интернета и сотовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU