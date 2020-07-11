В ярославских лесах обустроят больше 7 тысяч подкормочных площадок

11 Июль 2020 2020-07-11T10:19:59+03:00

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В лесах Ярославской области для сохранения отдельных видов животных обустроят 7200 подкормочных площадок. Почти тысяча из них предназначена для кабанов. Для пернатых оборудуют галечники и порхалища.

- Крупнозернистый песок и мелкая галька необходимы птицам для усвоения грубых кормов и нормального пищеварения. Чаще других на галечники прилетают глухари, тетерева и рябчики. Порхалища нередко устраивают в виде куч песка с золой. Купаясь в них, тетеревиные избавляются от наружных паразитов, - рассказал охотовед ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды» Алексей Харитонов.

Также специалисты создадут и отремонтируют более 6 тысяч солонцов для диких копытных животных и зайцев. Егеря выложат соль, зерно, ветви деревьев и кустарников лиственных пород. Кроме того, засеют около 2 тысяч гектаров кормовых полей. Звери и птицы голодными не останутся.

ИСТОЧНИК KP.RU