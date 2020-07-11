2020-07-11T09:01:52+03:00
Общество

В Ярославле пропал 16-летний подросток

Юноша ушел из дома 9 июля
Светлана Крутикова
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Подросток ушел из дома 9 июля в Заволжском районе и не вернулся. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтактеПодросток ушел из дома 9 июля в Заволжском районе и не вернулся. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
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В Ярославле ищут 16-летнего Кирилла Малахова. Подросток ушел из дома 9 июля в Заволжском районе и не вернулся.

На вид пропавшему 16 лет, его рост 168 сантиметров, он среднего телосложения, светлые кудрявые волосы. Юноша был одет в синюю футболку, черные спортивные штаны. С собой у подростка был рюкзак черного цвета.

Если вы видели Кирилла или что-то знаете о его местонахождении, сообщите в полицию по телефонам 02, 102, 112 или позвоните на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас» - 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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