Предпринимательницу из Ярославской области подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам
Работники сидели без денег почти полгода
Работники сидели без денег почти полгодаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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55-летняя жительница Некоузского района, по версии следствия, почти полгода не платила зарплату своим сотрудникам. Женщина является генеральным директором сельскохозяйственного предприятия.
- Как считает следствие, с ноября 2019 года по март 2020-го гендиректор не платил зарплату сотрудникам. Точная сумма задолженности и количество работников, пострадавших от действий работодателя, сейчас устанавливается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU