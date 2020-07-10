Предпринимательницу из Ярославской области подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам

10 Июль 2020 2020-07-10T19:09:32+03:00

Работники сидели без денег почти полгода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работники сидели без денег почти полгода

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55-летняя жительница Некоузского района, по версии следствия, почти полгода не платила зарплату своим сотрудникам. Женщина является генеральным директором сельскохозяйственного предприятия.

- Как считает следствие, с ноября 2019 года по март 2020-го гендиректор не платил зарплату сотрудникам. Точная сумма задолженности и количество работников, пострадавших от действий работодателя, сейчас устанавливается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU