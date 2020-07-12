В Ярославской области обезвредили гранату

12 Июль 2020 2020-07-12T09:07:24+03:00

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Очередную опасную находку на своем огороде обнаружил дачник из Ярославского района. Когда копался в земле, мужчина наткнулся на предмет, очень похожий на гранату и на всякий случай вызвал полицию.

- На место прибыли взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области. Они установили, что это действительно граната, поврежденная сильной коррозией Ф-1, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Опасный предмет был уничтожен.

ИСТОЧНИК KP.RU