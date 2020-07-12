В Ярославской области обезвредили гранату
Ф-1 дачник нашел на своем огороде
В Ярославской области обезвредили гранату. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области
Изменить размер текста:
Очередную опасную находку на своем огороде обнаружил дачник из Ярославского района. Когда копался в земле, мужчина наткнулся на предмет, очень похожий на гранату и на всякий случай вызвал полицию.
- На место прибыли взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области. Они установили, что это действительно граната, поврежденная сильной коррозией Ф-1, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Опасный предмет был уничтожен.
ИСТОЧНИК KP.RU