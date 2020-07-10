2020-07-10T19:01:02+03:00
Общество

В Ярославле росгвардеец спас ребенка

Мальчик сильно повредил ногу, когда гулял
Полина Вачнадзе
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Мальчик сильно повредил ногу, когда гулялМальчик сильно повредил ногу, когда гулялФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Плачущего ребенка сотрудник Росгвардии заметил на улице Калмыковых в Красноперекопском районе: мальчик спрятался в кустах и не знал, что ему делать. Как оказалось, у ребенка была большая рваная рана на ноге, он поранился, когда гулял, а никого из взрослых рядом не было.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, росгвардеец, чтобы остановить кровотечение, наложил на рану повязку, а потом успокоил мальчика и вызвал наряд вневедомственной охраны, который отвез ребенка домой. Родственникам пришлось вызвать скорую помощь, пострадавшего доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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