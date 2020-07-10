Даже ямы кровоточат: в Ярославле появилась лужа красного цвета

10 Июль 2020 2020-07-10T18:11:56+03:00

Очень похоже на борщ с салом. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Или борщ с салом, как назвали ее в соцсетях

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Лужу необычного цвета заметили на улице Невского в Ярославле и разместили фотографию в социальных сетях. Издалека действительно кажется, что она полна крови, другие увидели в сочетании воды красного цвета и белых кирпичей борщ с салом.

- Уже даже ямы кровоточат, - пишет в комментариях Сергей Дашко.

Скорее всего, такого жуткого цвета вода в луже получилась из-за краски, которая смылась с кирпичей. Но зрелище и правда страшноватое.

ИСТОЧНИК KP.RU