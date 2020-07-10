2020-07-10T15:30:20+03:00
Общество

В Ярославской области алкоголика лишили права на ношение оружия

Нарушение законодательства выявили во время прокурорской проверки
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области алкоголика лишили права на ношение оружияВ Ярославской области алкоголика лишили права на ношение оружияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Некрасовского района имел разрешение на хранение и ношение оружия. И все бы ничего, только помимо этого разрешения имелось у мужчины и заболевание – синдром зависимости от алкоголя. А два эти понятия между собой в российском законодательстве сочетаются очень плохо и надо выбирать: либо одно, либо другое.

- Во время проверки было установлено, что владелец разрешения имеет зависимость от алкоголя, что является медицинским противопоказанием к владению оружием, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - В суд было направлено исковое заявление о прекращении права данного гражданина на хранение и ношение оружия.

Требования прокуратуры были удовлетворены, однако, решение суда в силу пока не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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