В Ярославской области алкоголика лишили права на ношение оружия
Житель Некрасовского района имел разрешение на хранение и ношение оружия. И все бы ничего, только помимо этого разрешения имелось у мужчины и заболевание – синдром зависимости от алкоголя. А два эти понятия между собой в российском законодательстве сочетаются очень плохо и надо выбирать: либо одно, либо другое.
- Во время проверки было установлено, что владелец разрешения имеет зависимость от алкоголя, что является медицинским противопоказанием к владению оружием, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - В суд было направлено исковое заявление о прекращении права данного гражданина на хранение и ношение оружия.
Требования прокуратуры были удовлетворены, однако, решение суда в силу пока не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU