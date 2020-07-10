Ярославцам запретили купаться в Петропавловских прудах
В ярославском Роспотребнадзоре продолжают проверять воду в водоемах, в том числе и тех, что официально не являются местами для купания.
Проверили и Петропавловские пруды в Красноперекопском районе, хотя они-то как раз у желающих освежиться в жаркий день популярностью не пользуются в виду своего запущенного состояния. Тем не менее, пробы взяли. И уже совсем не удивительно, что эксперты сделали выводы о неудовлетворительном состоянии воды по микробиологическим показателям.
Еще в мае этого года спасатели установили у всех прудов аншлаги, запрещающие купание.
ИСТОЧНИК KP.RU