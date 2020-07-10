Ярославцам запретили купаться в Петропавловских прудах

10 Июль 2020 2020-07-10T15:05:16+03:00

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В ярославском Роспотребнадзоре продолжают проверять воду в водоемах, в том числе и тех, что официально не являются местами для купания.

Проверили и Петропавловские пруды в Красноперекопском районе, хотя они-то как раз у желающих освежиться в жаркий день популярностью не пользуются в виду своего запущенного состояния. Тем не менее, пробы взяли. И уже совсем не удивительно, что эксперты сделали выводы о неудовлетворительном состоянии воды по микробиологическим показателям.

Еще в мае этого года спасатели установили у всех прудов аншлаги, запрещающие купание.

ИСТОЧНИК KP.RU