2020-07-10T13:39:58+03:00
Общество

Из Москвы до Ярославля будет ходить скоростной поезд «Ласточка»

Первый рейс назначен на 17 июля
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Из Москвы до Ярославля будет ходить скоростной поезд «Ласточка»Из Москвы до Ярославля будет ходить скоростной поезд «Ласточка»Фото: Полина Вачнадзе
Изменить размер текста:

С 17 июля РЖД запускает скоростной поезд «Ласточка» между Москвой и Костромой. От Ярославля до столицы теперь можно добраться за три часа.

С «Ярославского вокзала» в Москве поезд будет отправляется в 15:10, в Кострому прибывать в 19:17. Из Костромы «Ласточка» - уходить в 07:12, в столицу прибывать в 11:19. Предусмотрены остановки в Ярославле и Нерехте.

В поезде планируется три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Имеются два подъемника для инвалидных колясок и в вагоне №5 – крепление для них и кнопка вызова проводника.

Билеты на «Ласточку» продаются в кассах дальнего следования и на сайте РЖД. Стоимость билета – от 799 рублей. Для разных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифные предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24