10 Июль 2020 2020-07-10T13:39:58+03:00

Из Москвы до Ярославля будет ходить скоростной поезд «Ласточка» Фото: Полина Вачнадзе

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С 17 июля РЖД запускает скоростной поезд «Ласточка» между Москвой и Костромой. От Ярославля до столицы теперь можно добраться за три часа.

С «Ярославского вокзала» в Москве поезд будет отправляется в 15:10, в Кострому прибывать в 19:17. Из Костромы «Ласточка» - уходить в 07:12, в столицу прибывать в 11:19. Предусмотрены остановки в Ярославле и Нерехте.

В поезде планируется три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Имеются два подъемника для инвалидных колясок и в вагоне №5 – крепление для них и кнопка вызова проводника.

Билеты на «Ласточку» продаются в кассах дальнего следования и на сайте РЖД. Стоимость билета – от 799 рублей. Для разных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифные предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU