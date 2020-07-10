2020-07-10T12:38:04+03:00
Общество

В ярославской больнице №2 назначен новый главный врач

Им стал Сергей Давлетов
Светлана Крутикова
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Главным врачом больницы №2 в Ярославле назначен Сергей Давлетов. ФОТО: группа "Здравоохранение. Ярославская область" ВКонтактеГлавным врачом больницы №2 в Ярославле назначен Сергей Давлетов. ФОТО: группа "Здравоохранение. Ярославская область" ВКонтакте
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Главным врачом больницы №2 в Ярославле назначен Сергей Давлетов. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

- Передо мной поставлены новые задачи. В числе главных - реализация программы модернизации первичного звена, развитие поликлинической службы больницы. Коллектив знаком, ранее мы все работали в одной команде. Думаю, вместе сможем поднять больницу на более серьезный уровень. Район быстро развивается и жителям крайне необходима современная и качественная медицинская помощь, - отметил Сергей Давлетов.

С 2018 года Сергей Давлетов курировал лечебное направление регионального здравоохранения. Его должность временно займет заместитель директора департамента Олег Аверкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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