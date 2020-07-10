Акция «Бессмертный полк» в Рыбинске: как принять участие и где пройдет

10 Июль 2020 2020-07-10T12:06:43+03:00

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26 июля в Рыбинске пройдет акция «Бессмертный полк». Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Обязательным условием проведения акции станет соблюдение санитарных норм и социальной дистанции.

Торжественная колонна пройдет по улице Крестовой к мемориалу «Огонь славы». Время начала построения и движения колонны пока не назначили.

- В этот день отмечается день Военно-морского флота и нужно развести программу. Но подготовку уже начали. Необходимо уточнить расчет колоны, сформировать блоки для соблюдения дистанции, собрать волонтеров. В остальном весь ход проведения акции такой же, как и прошлые годы, - пояснили в городском управлении культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU