Ребенок звал маму: в Ярославском районе загорелся жилой дом

10 Июль 2020 2020-07-10T11:39:56+03:00

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Сегодня, 10 июля, в социальных сетях появилось видео горящего дома в деревне Полесье Ярославского района. На кадрах видно, что огнем полностью охвачена крыша. Также на записи слышен голос ребенка, который зовет маму. Очевидцы кричат ему, чтобы он уходил из дома.

Оказалось, что ЧП произошло вчера, 9 июля.

- В 16:39 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании дома на улице Центральной в деревне Полесье. На место выехали две пожарные машины и шесть сотрудников. Справиться с огнем удалось к 18 часам. В результате пожара уничтожен чердак и кровля, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU