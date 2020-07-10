Ярославец украл из квартиры пенсионерки 150 тысяч рублей

10 Июль 2020 2020-07-10T13:02:45+03:00

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Жертвой вора стала 71-летняя жительница Заволжского района. Женщина обнаружила пропажу 150 тысяч рублей и обратилась в полицию.

Оперативникам удалось найти подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый знакомый пенсионерки. Мужчина пояснил, что они вместе с женщиной выпивали и та рассказала, где хранит крупную сумму денег. Ярославец сделал дубликат ключей и, воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, проник квартиру и украл деньги.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полиция предупреждает о том, что злоупотребление спиртным может как превратить вас в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

ИСТОЧНИК KP.RU