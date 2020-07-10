Ярославец украл из квартиры пенсионерки 150 тысяч рублей
Жертвой вора стала 71-летняя жительница Заволжского района. Женщина обнаружила пропажу 150 тысяч рублей и обратилась в полицию.
Оперативникам удалось найти подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый знакомый пенсионерки. Мужчина пояснил, что они вместе с женщиной выпивали и та рассказала, где хранит крупную сумму денег. Ярославец сделал дубликат ключей и, воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, проник квартиру и украл деньги.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Полиция предупреждает о том, что злоупотребление спиртным может как превратить вас в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.
ИСТОЧНИК KP.RU