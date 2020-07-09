2020-07-09T19:40:20+03:00
Общество

В Ярославской области уже год ищут пропавшую женщину со звездой на плече

Она исчезла в июне прошлого года
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области уже год ищут пропавшую женщину со звездой на плечеВ Ярославской области уже год ищут пропавшую женщину со звездой на плечеФото: СУ СКР по Ярославской области
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В Ярославской области уже год продолжаются поиски пропавшей без вести матери двоих детей Натальи Цветковой. В июне 2019-го 38-летняя женщина ушла из дома на улице Алябьева в Рыбинске и больше ее никто не видел. Куда именно она пошла, Наталья никому не сказала.

На вид женщине 40-45 лет, славянская внешность, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза серо-голубые.

Имеет у Натальи особая примета - на правом плече татуировка в виде звезды около 5 сантиметров в диаметре.

В день своего исчезновения жительница Рыбинска была одета в футболку голубого цвета, бирюзовую юбку и белые тапки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, просьба сообщить по телефону дежурного по следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области – 8-962-209-00-08 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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