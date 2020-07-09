Деньги на воде: в Ярославле будут судить продавцов бесполезных фильтров

9 Июль 2020 2020-07-09T19:23:46+03:00

За каждый фильтр молодые люди получали около 30 тысяч рублей Фото: Полина Вачнадзе

За каждый из них молодые люди получали около 30 тысяч рублей

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Под подпиской о невыезде сейчас находятся четверо ярославцев, которых обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой.

По версии следствия, а его вел отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР, с 2017-го по 2018 год мужчины ходили по квартирам пенсионеров и представлялись сотрудниками некой организации, которая занимается установкой водных фильтров. Обвиняемые уговаривали пожилых людей приобрести изделия, якобы очищающие воду. Один такой прибор стоил порядка 30 тысяч рублей, однако, как показала экспертиза, никакого заявленного эффекта он не оказывал. Ярославцам вменяется 20 эпизодов мошенничеств.

- Действия обвиняемых были пресечены сотрудниками уголовного розыска и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU