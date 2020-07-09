Прусовские карьеры в Ярославле стали «ЯрБайкалом»

9 Июль 2020 2020-07-09T16:51:25+03:00

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Прусовские карьеры приводят в порядок: здесь завершился первый этап благоустройства территории. Убрали весь мусор и поваленные деревья, установили беседки, туалеты, контейнеры для мусора, организовали бесплатные места для отдыха, обустроили зону для купания. Кстати, мусор здесь теперь можно сортировать по правилам: зеленые контейнеры предназначены для несортируемых отходов, а оранжевые – для бумаги, стекла, пластика и металла.

Кроме того, Прусовские карьеры, которые в народе именуются Байкалом, теперь имеют официальное название – «ЯрБайкал».

На втором этапе благоустройства будет сделано освещение, открыты детская площадка и зона для питания.

ИСТОЧНИК KP.RU