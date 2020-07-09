2020-07-09T16:18:30+03:00
Общество

В Любимской ЦРБ врачи-специалисты возобновили прием пациентов

Можно записаться к терапевтам, хирургам, офтальмологам, отоларингологам и другим врачам
Полина Вачнадзе
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В Любимской ЦРБ врачи-специалисты возобновили прием пациентовВ Любимской ЦРБ врачи-специалисты возобновили прием пациентовФото: Анастасия Осипова
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В Любимской районной больнице врачи-специалисты возобновили прием пациентов. Снова можно попасть к терапевтам, хирургам, акушерам-гинекологам, офтальмологам, отоларингологам, стоматологам, психиатрам, фтизиатрам и наркологам. Открыт кабинет вакцинации детей и взрослых, проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры, освидетельствования, оформление направлений в санатории, шоферская комиссия, делаются справки для поступления в образовательные учреждения.

Прием проводится только по предварительной записи, количество явок ограничено: чтобы не допускать скопления людей, между пациентами назначается 30-минутная дистанция.

Если пациент имеет признаки респираторного заболевания и высокую температуру, то медицинская помощь ему оказывается только на дому. Для этого в районе создана специализированная бригада.

Рецепты выписывают в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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