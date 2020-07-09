Ярославские приставы арестовали 15 машин за долг в 52 миллиона рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T15:54:56+03:00

Если фирма-должник его не погасит, автомобили пойдут с молотка

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В Ярославле судебные приставы арестовали у компании-должника 15 автомобилей. Сотрудники ведомства описали автобусы, грузовые и легковые машины. Если компания в ближайшее время не погасит свой долг, весь автопарк пойдет с молотка.

А гасить есть что. Фирма, которая специализируется на строительстве объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями, должна отдать более 52 миллионов рублей. Она задолжала по налогам, а также физическим и юридическим лицам за оказанные ими услуги.

- В добровольном порядке организация свои финансовые обязательства не исполнила, в связи с чем пришлось применять меры принудительного исполнения. Следующим этапом работы станет реализация арестованного имущества, сейчас готовится заявка на его оценку, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU