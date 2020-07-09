В ярославском «Буревестнике» появился новый игрок

9 Июль 2020 2020-07-09T15:14:49+03:00

Контракт с перспективным игроком рассчитан на два сезона. ФОТО: группа "БК «Буревестник» Ярославль" ВКонтакте

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Баскетбольный клуб «Буревестник» подписал контракт с разыгрывающим Александром Гавриловым. 24-летний игрок - воспитанник баскетбольной Академии ПБК ЦСКА.

- Там Александр провел всю свою баскетбольную карьеру, пройдя через все этапы профессионального становления: спортшколу, молодежный проект, взрослые команды. Также выступал за молодежную, юниорскую и кадетскую сборные России на трех чемпионатах Европы, - сообщили в пресс-службе ярославского клуба.

В минувшем сезоне Александр Гаврилов играл за «Урал» и стал лучшим распасовщиком и одним из лидеров по набору очков: 27 матчей, 10.7 очков, 2.4 подборов, 4.2 передач. Примечательно, что свой лучший матч в прошлом сезоне Александр провел как раз против «Буревестника».

Контракт с перспективным игроком рассчитан на два сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU