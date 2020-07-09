2020-07-09T12:00:23+03:00
Общество

«Обвалившаяся штукатурка, разбитые плитки»: в Ярославле осыпается здание перинатального центра

Дорога около медучреждения в ямах и ухабах
Светлана Крутикова
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Штукатурка со стен обваливается, плитка местами разбита. ФОТО: группа "Дороги Ярославля" в ФейсбукеШтукатурка со стен обваливается, плитка местами разбита. ФОТО: группа "Дороги Ярославля" в Фейсбуке
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- Ярославские ямы настолько суровы, что привыкать к ним нужно с младенчества, - с такими словами житель Ярославля выложил в соцсетях фотографии разбитой дороги около областного перинатального центра.

На кадрах видно, что на подъезде к медучреждению одни колдобины и ухабы.

- Встречающие на подъезде необъятные ямы помогут молодой мамочке расшевелить плод для УЗИ, а возможно, даже и простимулируют родовую деятельность! - написал автор поста.

На подъезде к медучреждению одни колдобины и ухабы. ФОТО:группа "Дороги Ярославля" в Фейсбуке

На подъезде к медучреждению одни колдобины и ухабы. ФОТО:группа "Дороги Ярославля" в Фейсбуке

На фотографиях запечатлено и здание перинатального центра. Штукатурка со стен обваливается, плитка местами разбита, одна из букв в вывеске потерялась.

- Это Ярославль, детка. Привыкай с младенчества, - отреагировали на публикацию жители города.

Автор фотографий в своем посте отметил мэра Ярославля Владимира Волкова. Видимо, в надежде, что глава обратит внимание на еще одну городскую проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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