«Обвалившаяся штукатурка, разбитые плитки»: в Ярославле осыпается здание перинатального центра
- Ярославские ямы настолько суровы, что привыкать к ним нужно с младенчества, - с такими словами житель Ярославля выложил в соцсетях фотографии разбитой дороги около областного перинатального центра.
На кадрах видно, что на подъезде к медучреждению одни колдобины и ухабы.
- Встречающие на подъезде необъятные ямы помогут молодой мамочке расшевелить плод для УЗИ, а возможно, даже и простимулируют родовую деятельность! - написал автор поста.
На подъезде к медучреждению одни колдобины и ухабы. ФОТО:группа "Дороги Ярославля" в Фейсбуке
На фотографиях запечатлено и здание перинатального центра. Штукатурка со стен обваливается, плитка местами разбита, одна из букв в вывеске потерялась.
- Это Ярославль, детка. Привыкай с младенчества, - отреагировали на публикацию жители города.
Автор фотографий в своем посте отметил мэра Ярославля Владимира Волкова. Видимо, в надежде, что глава обратит внимание на еще одну городскую проблему.
ИСТОЧНИК KP.RU