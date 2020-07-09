2020-07-09T11:35:40+03:00
Общество

В Ярославской области подорожали мука и крупы

Но снизились цены на яйца и сахар
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области подорожали мука и крупыВ Ярославской области подорожали мука и крупыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В июне этого года цены в Ярославской области по отношению к маю, согласно данным Ярославльстата, выросли на 0,5%. В равной степени – на 0,3% - пошли в рост цены на непродовольственные товары и услуги, стоимость продуктов увеличилась на 0,1%.

Больше всего остального подорожали овощи, мука и все виды круп – от 3,5% до 5,5%. Рост цен на муку повлек за собой повышение стоимость хлебобулочной продукции – на 1,4%.

Помимо вышеперечисленного, выросла цена у консервов – мясных, рыбных, фруктово-ягодных и овощных. Но несколько упали цены на яйца и сахар.

Среди непродовольственных товаров самыми востребованными оказались обувь, строительные материалы, компьютеры, ткани, электротовары и бытовые приборы – в этих нишах отмечается рост цен от 1 до 6 процентов.

Увеличилась стоимость бензина на 0,7%, дизельного топлива – на 0,1%. Подорожал проезд в поездах дальнего следования – аж на 11,4%, на 0,6% увеличилась стоимость медицинских услуг и услуги банков.

Минимальный набор продуктов на конец июня оценивается в 4461,6 рубля – стоимость выросла на 5,5% по сравнению с маем. По сравнению с декабрем рост потребительских цен составил 3,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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