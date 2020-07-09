В Ярославле приступили к сносу недостроенной детской поликлиники
На улице Батова в Дзержинском районе начали сносить недостроенную детскую поликлинику. Сдать объект планировали еще в 1993 году. Однако из-за финансовых трудностей строительство приостановили. В 2007 году работы возобновились, но ненадолго. Стройка снова встала.
В марте прошлого года мэрия продала недостроенное здание за 15,3 миллиона рублей. Его владельцем стал директор и учредитель компании «Стройкапитал». Фирма занимается подготовкой строительных площадок.
Здание недостроя за столько лет порядком обветшало, поэтому его решили снести. Что появится на освободившемся месте, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU