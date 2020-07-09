Ярославцу понравилась чужая машина, и он увез ее на эвакуаторе
Под суд пойдет 44-летний житель Кировского района Ярославля. Мужчина заприметил в одном из дворов бесхозную, как он подумал, неисправную машину и решил, что раз она никому не нужна, забрать ее себе. Вызвал эвакуатор и отогнал автомобиль.
Однако машина оказалась не бесхозной – хозяин написал заявление в полицию о краже. Нашелся свидетель, который видел, как авто увозят на эвакуаторе. Полиция нашла водителя эвакуатора, а тот, в свою очередь, уже указал на заказчика, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции по ней предусматривают штраф до 200 тысяч рублей до реального лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU