2020-07-09T12:31:21+03:00
Происшествия

Ярославцу понравилась чужая машина, и он увез ее на эвакуаторе

За это ему грозит от штрафа до срока
Полина Вачнадзе
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Нашелся свидетель, который видел, как авто увозят на эвакуатореНашелся свидетель, который видел, как авто увозят на эвакуатореФото: Николай ХИЖНЯК
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Под суд пойдет 44-летний житель Кировского района Ярославля. Мужчина заприметил в одном из дворов бесхозную, как он подумал, неисправную машину и решил, что раз она никому не нужна, забрать ее себе. Вызвал эвакуатор и отогнал автомобиль.

Однако машина оказалась не бесхозной – хозяин написал заявление в полицию о краже. Нашелся свидетель, который видел, как авто увозят на эвакуаторе. Полиция нашла водителя эвакуатора, а тот, в свою очередь, уже указал на заказчика, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции по ней предусматривают штраф до 200 тысяч рублей до реального лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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