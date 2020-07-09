Жителя Ярославской области будут судить за смертельное ДТП

9 Июль 2020 2020-07-09T14:45:50+03:00

Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет Фото: УМВД по Ярославской области

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ДТП произошло 14 сентября 2019 года на дороге Борисоглеб - Буйкино. 24-летний житель поселка Борисоглебский, лишенный прав за езду в нетрезвом виде, сел за руль «копейки». В машине, кроме водителя, находились трое мужчин. Среди них 24-летний владелец автомобиля. Все были пьяны. В какой-то момент водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП хозяин «копейки» получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.

- В ходе следствия обвиняемый несколько раз менял показания, излагая версию о том, что за рулем находился погибший, вину свою не признал. Сотрудники полиции провели необходимые экспертизы и собрали исчерпывающие доказательства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Расследование завершено, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU