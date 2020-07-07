В Ярославле выберут место для установки памятной стелы

7 Июль 2020 2020-07-07T15:37:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На минувшей неделе Президент России подписал указ о присвоении Ярославлю почетного звания «Город трудовой доблести». Сегодня, 7 июля, на общегородском совещании мэр областного центра Владимир Волков поручил главному архитектору города Артему Цымбалову подготовить место, где будет располагаться стела.

– В годы Великой Отечественной войны горожане самоотверженно трудились в тылу, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Теперь Ярославль официально стал «Городом трудовой доблести». Сколько бы лет ни прошло, мы будем гордиться заслугами ярославцев и помнить об их трудовом подвиге, – отметил мэр Ярославля.

Новость о присвоении Ярославлю почетного званию обрадовала ветеранов и тружеников тыла.

– Я помню, как все наши производства работали во время войны. С осени 1943 года я работала на фабрике «Красный Перекоп». Все мужчины были на фронте, а женщины и дети трудились с полной отдачей, – рассказала Нина Казанцева.

Подвиг, который был совершен наши соотечественниками, вдохновил многие школы создать музеи, чтобы следующие поколения не забывали о Великой Отечественной войне.

В 60-е годы прошлого столетия Нина Томилина работала старшей пионервожатой в школе № 15, а позднее стала ее директором. Женщине пришла идея собрать вместе со школьниками информацию о ярославцах, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Несколько поколений школьников участвовали в туристических походах к местам боевых действий, патриотических мероприятиях и викторинах.

ИСТОЧНИК KP.RU