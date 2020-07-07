7 Июль 2020 2020-07-07T14:58:33+03:00

Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка 2020» на приобретение квартир в новостройках

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Теперь в рамках программы можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей - в других регионах России.

При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке снижается на 0,3 процентных пункта. Спецпредложение действует до 1 февраля 2021 года.

Также по ипотеке с господдержкой доступен дисконт до 3,5 процентных пункта на ставку в первые 2 года с даты получения ипотеки в рамках программы субсидирования с застройщиками. Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика может составить от 2,6% годовых.

Первоначальный взнос по кредиту - от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования - до 20 лет.

Оформить ипотеку по программе «Господдержка 2020» можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.

В Ярославском отделении ПАО Сбербанк по льготной программе кредитования можно приобрести жилье у 62 застройщиков, аккредитованных банком.