Жителя Переславля-Залесского будут судить за смертельное ДТП

7 Июль 2020 2020-07-07T14:38:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 19 декабря 2019 года возле деревни Перелески в Переславском районе. – 53-летний обвиняемый нарушил требования Правил дорожного движения. Управляя грузовиком «ДАФ» с полуприцепом, мужчина превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ауди» и «Фордом», в котором ехали жители Смоленской области, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В результате ДТП скончалась женщина 1969 года рождения, жительница Смоленской области. В отношении водителя грузовика было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть».

ИСТОЧНИК KP.RU