7 Июль 2020 2020-07-07T12:21:46+03:00

В Ярославской области взяли москвичей с 24 килограммами наркотиков. Скриншот с видео УФСБ по Ярославской области

Запрещенные вещества они должны были развести по регионам России

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области сотрудники регионального УФСБ задержали двух жителей Московской области. На внедорожнике, который был буквально напичкан наркотиками, мужчины должны были доставить запрещенные вещества по разным регионам страны. Наркотики, судя по оперативной съемке, предназначались как минимум для Калуги, Саратова, Самары и Краснодара.

- Изъяты 18 свертков общим весом 24 килограмма, содержащие наркотические средства метамфетамин и МДМА. Ликвидирован межрегиональный канал поставок в целях последующего незаконного сбыта особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

В отношении двоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное распространение наркотических средств». Мужчины заключены под стражу. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU