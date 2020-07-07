В Ярославской области начали применять новый метод предупреждения инсультов

7 Июль 2020 2020-07-07T12:52:39+03:00

Ранее его использовали только в московских больницах

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Впервые в Ярославле применили криотехнологию для лечения одного из самых опасных нарушений сердечного ритма - мерцательной аритмии. Называется этот метод криобалонная абляция. Раньше его использовали только в больницах Москвы.

- В настоящее время используются две методики: радиочастотная и криобаллонная. В нашей больнице широко применяется первая, однако с сегодняшнего дня мы начинаем выполнять и криобаллонную абляцию, - рассказал директор Ярославской областной клинической больницы Василий Тубашов.

Во время операции врач воздействует холодом на проблемные участки миокарда, тем самым восстанавливая нормальный ритм сердца. В таких процедурах нуждается 30-40% пациентов инсультных центров. В этом году в Ярославской областной больнице планируют провести 30 криобаллонных абляций.

ИСТОЧНИК KP.RU