Ярославские сады приняли почти 18 тысяч детей

7 Июль 2020 2020-07-07T12:10:49+03:00

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В первый день работы «с послаблениями» детские сады Ярославской области приняли 17792 малыша – это на 9 тысяч больше, чем неделей ранее.

Сказались изменения, которые с 6 июля были внесены в порядок комплектования дежурных групп. Теперь родителям не нужно приносить справки с работы, необходимо только сообщить о своем намерении привести малыша в сад не позднее, чем за три дня до выхода.

Кроме того, нужно медицинское подтверждение, что не было контактов с инфекционными больными, в том числе COVID-зараженными. Но чтобы их получить, родителям не нужно идти в поликлиники – списки детей формируются в садах и передаются медикам для проверки. Записаться к врачу придется лишь в том случае, если ребенок приписан к поликлинике по месту регистрации, а посещает садик в другом районе. Тогда родители должны сами позаботиться о справке.

ИСТОЧНИК KP.RU