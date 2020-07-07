Ярославец обокрал квартиру нового приятеля

7 Июль 2020 2020-07-07T23:01:07+03:00

Вор вынес имущество на сумму более 213 тысяч рублей

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23-летнего ранее судимого жителя Дзержинского района Ярославля признали виновным в краже.

В суде установили, что в начале февраля этого года к обвиняемому на улице подошел мужчина и предложил вместе выпить. На следующий день пьянка продолжилась. Подвыпив, мужчины отправились домой к новому приятелю обвиняемого. Вскоре потерпевший уснул, а утром не нашел ключей от квартиры.

Оказалось, их прихватил собутыльник. Мужчина дождался, пока родители и сестра новоиспеченного друга уйдут из дома, зашел в квартиру и вынес оттуда ювелирные украшения, ноутбук, три мобильных телефона, фотоаппарат, еще и деньги прихватил. Общая сумма ущерба составила свыше 213 тысяч рублей.

- Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал. С учетом рецидива, суд приговорил мужчину к двум годам колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU