2020-07-07T09:36:01+03:00
Происшествия

В Ярославской области с колокольни сняли травмированного звонаря. ВИДЕО

Пострадавшего эвакуировали с высоты в 26 метров
Полина Вачнадзе
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Пострадавшего эвакуировали с высоты в 26 метров. Скриншот с видео ГБУ ЯО "Пожарно-спасательняа служба ЯО"Пострадавшего эвакуировали с высоты в 26 метров. Скриншот с видео ГБУ ЯО "Пожарно-спасательняа служба ЯО"
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ЧП в селе Левашово Некрасовского района произошло в полдень, 5 июля. Во время проведения службы язык колокола ударил священнослужителя по ноге так, что мужчина получил перелом колена. Конечно, самостоятельно спуститься с высоты 26 метров церковный служитель уже не мог.

На место выехали сотрудники пожарно-спасательной службы региона. Звонарю прямо на месте была оказана первая медицинская помощь, а потом его на специальной люльке спустили вниз и передали в руки врачей скорой помощи. Мужчину госпитализировали в больницу.

В Ярославской области сняли с колокольни звонаря.ГБУ ЯО "Пожарно-спасательная служба ЯО"

ИСТОЧНИК KP.RU

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