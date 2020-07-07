2020-07-07T10:08:09+03:00
Происшествия

В Ярославской области мужчина-водитель пострадал в тройном столкновении грузовиков

Авария произошла в Переславском районе
Светлана Крутикова
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В Переславском районе столкнулись три грузовикаВ Переславском районе столкнулись три грузовикаФото: УМВД по Ярославской области
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Вчера, 6 июля, около шести часов вечера в Переславском районе произошло ДТП. На 13 километре автодороги Обход города Переславль-Залесский столкнулись три грузовика - два «Камаза» и «Вольво» с прицепом.

- В результате аварии пострадал 34-летний мужчина, находившийся за рулем одного из «Камазов». Водитель получил травмы и был госпитализирован, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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