В Ярославской области мужчина-водитель пострадал в тройном столкновении грузовиков
Авария произошла в Переславском районе
В Переславском районе столкнулись три грузовикаФото: УМВД по Ярославской области
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Вчера, 6 июля, около шести часов вечера в Переславском районе произошло ДТП. На 13 километре автодороги Обход города Переславль-Залесский столкнулись три грузовика - два «Камаза» и «Вольво» с прицепом.
- В результате аварии пострадал 34-летний мужчина, находившийся за рулем одного из «Камазов». Водитель получил травмы и был госпитализирован, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU