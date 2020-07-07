Неизвестные осквернили памятник хоккеиста в Ярославле
В воскресенье, 5 июля, на Леонтьевском кладбище в Ярославле на могиле Ивана Ткаченко разбили портрет хоккеиста. Леонид Владимирович, отец Ивана, сообщил, что подобных ситуаций раньше не возникало, было только мелкое воровство игрушек.
– Ветра в воскресенье не было, другие портреты не пострадали. Дворник сообщил, что был разгром. Все остальные предметы остались на местах, даже два искусственных цветка никуда не улетели, а пластиковая рама и стекло разбиты вдребезги, – рассказал мужчина.
Похожая ситуация уже происходила в мая 2018 года. Тогда вандалы украли вещи, оставленные родственниками, и вырвали посаженные на могилах цветы.
Семья Ивана не планирует обращаться в полицию по данному факту.
Напомним, что Иван Ткаченко более десяти лет играл за ярославский «Локомотив». 7 сентября 2011 года весь состав команды и экипаж самолета погибли в авиакатастрофе под Туношной.
ИСТОЧНИК KP.RU