Ярославского школьника удалили с ЕГЭ за мобильный телефон

6 Июль 2020 2020-07-06T10:03:41+03:00

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3 июля выпускники сдали ЕГЭ по литературе, географии и информатике. Результаты по этим предметам школьники узнают до 17 июля.

- Всего в этом году в регионе сдавать ЕГЭ планируют 5831 человек, из них 5100 - выпускники текущего года. Мы приложили много усилий, чтобы участники смогли выполнить задания спокойно и безопасно. Во главу угла поставлено сохранение здоровья детей, поэтому все профилактические мероприятия мы тщательно отрабатывали в ходе пробных экзаменов без участия школьников, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

Помещения предварительно продезинфицировали, выпускникам на входе измеряли температуру и всем желающим выдавали маски. В аудиториях школьников рассаживали на расстоянии полутора метров друг от друга.

Печать экзаменационных материалов проводилась в аудиториях, как и в прошлом году, сканирование работ - в штабе пунктов после завершения экзамена. За ходом экзаменов общественные наблюдатели следили в режиме онлайн. В первый день ЕГЭ не обошлось без удалений. У одного из участников экзамена по литературе обнаружили мобильный телефон.

Сегодня, 6 июля, выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку. Самый массовый экзамен в этом году пройдет в два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU