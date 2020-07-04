2020-07-04T19:06:50+03:00
Общество

В Рыбинске пропала 12-летняя девочка

СКР возбудил уголовное дело по факту исчезновения подростка
Полина Вачнадзе
Поделиться:
СКР возбудил уголовное дело по факту исчезновения подросткаСКР возбудил уголовное дело по факту исчезновения подросткаФото: СУ СКР по Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославской области разыскивают 12-летнюю Ульяну Волкову. Девочка ушла из дома в Рыбинске 3 июля и уже сутки о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: славянская внешность, на вид 13-14 лет, среднего телосложения. Светлые волосы средней длины, глаза карие. Была одета в платье (рисунок - тельняшка), кроссовки белого цвета.

- По факту безвестного исчезновения Ульяны Волковой возбуждено уголовное дело. Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефону дежурного регионального СКР 8-962-209-00-08 или 02, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске пропала 12-летняя девочка
Ярославский почтальон ездит к людям на вездеходе-болотоходе
Добрынинский мост в Ярославле будет закрыт до 17 июля
В Ярославском зоопарке бэби-бум
В Ярославской области пройдет охота на пьяных водителей
Ярославна затопила всех соседей нечистотами, но не давала ремонтировать трубу
В Ярославской области долги по зарплате составили 14,5 миллионов рублей
В Ярославской области появится еще один IT-клуб
В Ярославской области 6 июля откроют загородные лагеря
В Ярославской области за сутки сбили шесть велосипедистов
В Ярославле стадион «Шинник» отдали футбольному клубу
В Рыбинске благоустроят площадь Дерунова
В центре Ярославля 3 июля ограничат движение транспорта
В Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер
На ярославские свадьбы разрешили приглашать родню и друзей