В Рыбинске пропала 12-летняя девочка

4 Июль 2020 2020-07-04T19:06:50+03:00

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В Ярославской области разыскивают 12-летнюю Ульяну Волкову. Девочка ушла из дома в Рыбинске 3 июля и уже сутки о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: славянская внешность, на вид 13-14 лет, среднего телосложения. Светлые волосы средней длины, глаза карие. Была одета в платье (рисунок - тельняшка), кроссовки белого цвета.

- По факту безвестного исчезновения Ульяны Волковой возбуждено уголовное дело. Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефону дежурного регионального СКР 8-962-209-00-08 или 02, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU